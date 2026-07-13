Nach drei Sätzen enden die Swiss Open von Kilian Feldbausch. Der Genfer verliert in der ersten Runde gegen Miomir Kecmanovic.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Kilian Feldbausch scheidet an den Swiss Open in der ersten Runde aus. Der 20-jährige Genfer verliert gegen den Serben Miomir Kecmanovic (36, ATP 59) in drei Sätzen 1:6, 6:1, 3:6.

Die Weltnummer 262 wurde für das Heimturnier in Gstaad mit einer Wildcard ausgestattet. Immerhin holt er gegen den favorisierten Serben einen Satz und fordert ihn auch im Entscheidungssatz.

Das entscheidende Break gibt er dann im dritten Satz zum 2:3 ab. Das Spiel endet nach einer Stunde und 37 Minuten mit dem zweiten Matchball für Kecmanovic.