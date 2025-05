Masarova wird erst im Final gestoppt

Bis in den Final des Challenger Turniers von Vic hat es Rebeka Masarova geschafft. Dort muss sie dann allerdings ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren.

1/2 Verliert den Final in Vic: Rebeka Masarova. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Rebeka Masarova, aktuell die Nummer 153 in der Weltrangliste, verliert den Final des Challenger-Turniers im spanischen Vic. Die Baslerin unterliegt der leicht besser klassierten Ungarin Dalma Galifi 3:6, 0:6.

Rebeka Masarova, die seit Mitte März 16 ihrer 21 Matches gewonnen hat und in der Vorwoche beim WTA-1000-Turnier in Madrid bis in die dritte Runde vorstiess, dürfte ab Montag auf Platz 112 der Weltrangliste zu finden sein.