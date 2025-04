Dopingwirbel, Kritik von Tennis-Grössen und nun auch noch Liebesgerüchte: Jannik Sinner sorgt aktuell vor allem neben dem Platz für Schlagzeilen. Der Tennisstar wehrt sich gegen Vorwürfe der Vorzugsbehandlung und zeigt sich derweil mit einer neuen Liebe an seiner Seite.

1/5 Im Februar sperrte die WADA Jannik Sinner für drei Monate. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Jannik Sinner kehrt nach Dopingsperre zurück und weist Kritik zurück

Liebesgerüchte mit Model Lara Leito sorgen für Aufsehen

23-jähriger Tennisstar feiert am 7. Mai Comeback beim Masters in Rom Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Im März 2024 wurde Jannik Sinner (23) gleich zweimal positiv auf Clostebol getestet – ein verbotenes Steroid. Die Internationale Tennis-Integritätsagentur (ITIA) glaubte seiner Erklärung: Das Mittel sei bei einer Behandlung durch den Physiotherapeuten versehentlich in seinen Körper gelangt. Die Folge: ein Vergleich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) – und eine verkürzte Sperre, die am 4. Mai endet.

Kritiker wie Novak Djokovic (37) oder Alexander Zverev (28) hatten dafür kein Verständnis: Von «Bevorzugung» und einem «seltsamen Fall» war die Rede. Auch Tennis-Ikone Serena Williams (43) stichelte: «Wenn ich das getan hätte, hätte ich 20 Jahre Sperre bekommen.»

Sinner selbst weist diese Vorwürfe deutlich zurück: «Ich wurde kritisiert, dass ich anders behandelt wurde – aber das stimmt nicht. Niemand bekommt eine Extrabehandlung.» Laut dem Italiener sei alles korrekt abgelaufen, er habe sogar mehr Tests über sich ergehen lassen als andere.

Comeback – und eine neue Liebe?

Am 7. Mai feiert Sinner beim Masters in Rom nun sein mit Spannung erwartetes Comeback. Doch nicht nur sportlich steht er im Rampenlicht: In Monte-Carlo wurde er zuletzt immer wieder mit dem russischen Model Lara Leito (31) gesichtet – die Ex-Freundin von Hollywood-Star Adrien Brody (52).

Sinner und Leito sollen laut dem italienischen Klatschmagazin «Chi» ein Paar sein. Sie beobachtete ihn bei mehreren Trainingseinheiten – und heizte die Liebesgerüchte mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit weiter an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Volle Konzentration auf Rom

Trotz der Nebengeräusche bleibt Sinner fokussiert: Er will in Rom wieder durchstarten und beweisen, dass er zu Recht an der Weltranglistenspitze steht. Ob mit oder ohne Liebes-Boost – die italienischen Fans hoffen, dass ihr Tennis-Wunderkind wieder durchstartet.

1:00 Trotz laufender Dopingsperre: Sinner trainiert wieder mit Tennis-Kumpel