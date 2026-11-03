Jil Teichmann scheidet in Chennai früh aus

Out in der ersten Runde: Jil Teichmann unterliegt in Chennai Joanna Garland aus Taiwan in zwei Sätzen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für Jil Teichmann (29) bedeutet die erste Runde des WTA-250-Turniers im indischen Chennai bereits Endstation: Die Schweizer Weltnummer 147 unterliegt Joanna Garland (25/WTA 196) aus Taiwan in zwei Sätzen mit 3:6 und 4:6.

Dabei beginnt die Partie für Teichmann schon schlecht: Bei erster Gelegenheit muss sie im ersten Satz den Aufschlag abgeben – ein Break gelingt ihr anschliessend keines, weshalb der erste Durchgang in 39 Minuten verloren geht.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes schafft Garland gleich einen Servicedurchbruch. Nun kann sich Teichmann aber zurückkämpfen und den Satz lange ausgeglichen halten. Schliesslich ist es aber die Taiwanesin, die das entscheidende Break zum 5:4 holt und den Sieg wenig später ins Trockene bringt. Bitter für Teichmann: Auch im letzten Game des Spiels hat sie noch zwei Chancen auf das Rebreak – und lässt diese aus.

Mit Simona Waltert (25/133) bestreitet noch eine zweite Schweizerin das Turnier in Chennai. Ihre Erstrundenpartie gegen Lokalmatadorin Sahaja Yamalapalli (26/WTA 423) ist etwa auf Dienstagmittag Schweizer Zeit angesetzt.