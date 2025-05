1/2 Hubert Hurkacz steht als erster Finalist in Genf fest. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 28-jährige Pole Hubert Hurkacz (ATP 31) steht im Final des Genfer ATP-Turniers. Den zweiten Halbfinal bestreiten Novak Djokovic und Cameron Norrie.

Zwei frühe Breaks verhelfen Hubert Hurkacz zum Halbfinal-Erfolg über den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner (ATP 128). Hurkacz gelingen Aufschlag-Durchbrüche zum 3:1 im ersten und zum 1:0 im zweiten Satz. Nach 62 Minuten setzt sich Hurkacz mit 6:3, 6:4 durch.

Hurkacz bestätigt an den Gestaden des Genfersees bislang seine aktuell gute Form. In der Vorwoche in Rom stand der ehemalige Top-10-Spieler in den Viertelfinals, in Rotterdam erreichte er diese Saison auch schon einen Halbfinal. Zum letzten Mal in einem Endspiel stand Hurkacz im Juni 2024 in Halle auf Rasen (Niederlage gegen Jannik Sinner). Den letzten seiner acht Titel (u.a. die Masters-1000-Events von Miami 2021 und Schanghai 2023) holte Hurkacz im April 2024 auf Sand in Estoril.