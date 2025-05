Gegen ehemalige Weltnummer 1 Osaka Golubic bricht mit Sieg vor Augen ein

Viktorija Golubic erlebt beim Masters-1000-Turnier in Rom ein Wechselbad der Gefühle. Gegen Ex-Weltranglistenerste Naomi Osaka schnuppert sie bereits am Einzug in die 3. Runde, bevor sie einbricht.

Publiziert: 14:03 Uhr | Aktualisiert: vor 48 Minuten