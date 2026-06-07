Dominanter Zverev gewinnt ersten Satz deutlich

Lediglich 35 Minuten hat dieser erste Durchgang gedauert. Alexander Zverev wirkte von Beginn an äusserlich ruhig, war ganz bei sich und konzentrierte sich auf jeden Punkt. Darüber hinaus bekam der 29-Jährige die Fehler reduziert, produzierte dreimal so viele Winner. Flavio Cobolli war die Nervosität anzumerken. Der an zehn gesetzte Italiener fand nie zu seinem Spiel, ihm unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler.
Zverev fackelt nicht lange, ist sich aber nicht zu schade, diesen Punkt in Eigenregie zu machen. Die cross gespielte Vorhand sitzt. Der erste Satz ist im Sack.
Eine Rückhand von Cobolli segelt seitlich ins Aus. Das bedeutet Breakball für Zverev - und zugleich den ersten Satzball.
Entsprechend muss Cobolli jetzt schon gegen den Satzverlust servieren. Weiterhin machen ihm Fehler zu schaffen. Dann hat Zverev zum zweiten Mal Glück mit der Netzkante, da ist sein Widersacher völlig chancenlos.
Dann setzt Zverev einen zweiten Aufschlag mit satten 200 Stundenkilometern durch die Platzmitte. Dennoch kommt Cobolli in den Ballwechsel, dem dann aber der nächste Rückhandfehler unterläuft. Zverev geht 5:1 in Führung.
Zverev wuchtet ohne Not eine Vorhand ins Spielhindernis. 15:30! Doch der 29-Jährige zeigt sich unbeeindruckt, sucht den Weg ans Netz. Und Cobolli liefert den nächsten Fehler. Zwei Rückhände in Folge semmelt der Italiener in die Maschen.
Zverev ist jetzt einige Zeit ohne leichten Schnitzer geblieben, doch jetzt trifft der Hamburger den Ball mit der Vorhand unsauber.
Das Spiel wiederholt sich. Der zweite Aufschlag von Cobolli stellt Zverev nicht vor Probleme. Zudem liefert der Toskaner fleissig Fehler, bleibt mit einem Vorhandstopp in den Maschen hängen. Somit liegt der Deutsche mit Doppel-Break 4:1 vorn.
Abermals findet Zverev über den Zweiten des Italieners in den Ballwechsel. Den schliesst Cobolli mit einem Vorhandfehler ab. Das bedeutet wieder zwei Breakbälle.
Cobolli serviert deutlich langsamer - beim Ersten gut 20 km/h, beim Zweiten mehr als 30. So gelangt Zverev immer wieder in die Ballwechsel. 15:30!