Dominanter Zverev gewinnt ersten Satz deutlich

Zwischenfazit

Lediglich 35 Minuten hat dieser erste Durchgang gedauert. Alexander Zverev wirkte von Beginn an äusserlich ruhig, war ganz bei sich und konzentrierte sich auf jeden Punkt. Darüber hinaus bekam der 29-Jährige die Fehler reduziert, produzierte dreimal so viele Winner. Flavio Cobolli war die Nervosität anzumerken. Der an zehn gesetzte Italiener fand nie zu seinem Spiel, ihm unterliefen fast doppelt so viele unerzwungene Fehler.