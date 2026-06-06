Favoritin Andrejewa gewinnt ersten Satz

Den ersten Aufschlag kann die 24-Jährige dann aber nicht ins Feld bringen. Andreeva bringt einen starken Return und Chwalinska jagt ihre Vorhand ins Seiten-Aus. Damit führt die 19-Jährige nun mit 4:0. Droht der aus Schlesien stammenden Tennisspielerin der Bagel?
Auch der dritte Punkt in Folge, bzw. der achte Punkt in Folge geht an die Nummer acht der Welt. Mit einer Vorhand longline erspielt sich Andreeva drei weitere Breakchancen.
Die Polin wirkt heute nicht ganz fit. Die 24-HJährige versucht es jetzt noch einmal mit einem Spiel am Netz. Sie geht durch die Mitte, doch Andreeva sieht das und holt sich mit der Rückhand cross beim Passierball das 15:0. Danach hämmert die gebürtige Russin ihre Rückhand longline in den Sand und stellt auf 30:0.
Gleich diesen ersten Spielball verwertet die 19-Jährige. Die Dubai-Siegerin von 2025 spielt clever und nutzt eine zu weite Rückhand von Chwalinska hinter die Grundlinie. Damit bestätigt sie das Break und führt nun mit 3:0 im zweiten Durchgang. Ist das die Vorentscheidung?
Und auch den dritten Breakball kann die aus Schlesien stammende Tennisspielerin nicht nutzen und jagt ihre Vorhand cross ins Seiten-Aus - Einstand! Anschliessend jagt die Madrid-Finalistin die Qualifikantin über das Feld und holt sich mit der Rückhand longline vom Netz schliesslich den Punkt zum Vorteil und Spielball im zweiten Satz.
Den ersten Breakball wehrt die 19-Jährige aber stark ab. Die jüngste WTA-1000-Siegerin geht vor ans Netz und nutzt eine tolle Vorhand zum 15:30. Auch danach ist die Rückhand cross der 24-Jährigen zu lang zum 30:40. Ein Breakball bleibt!
Auch den dritten Punkt in Folge holt sich die Linkshänderin nach einem starken Return. Andreeva setzt dann ihre Rückhand longline ins Netz und Chwalinska hat drei Breakchancen.
Andreeva versucht es erneut offensiv und geht ans Netz vor. Die 1,75m grosse Tennisspielerin setzt dann aber ihre Vorhand longline ins Aus zum 0:15. Auch den zweiten Punkt in Folge holt sich die 1,64m grosse Tennisspielerin mit einem tollen Rückhandstopp kurz hinter das Netz zum 30:0.
Wieder muss es über den zweiten Aufschlag gehen. Sie bringt den Ball ins Feld, setzt dann aber ihre Rückhand longline knapp hinter die Grundlinie zum 0:2. Damit holt sich die gebürtige Russin das Break. Kann sie es mit ihrem Aufschlagspiel gleich bestätigen und so vielleicht schon für die Vorentscheidung sorgen?
Erneut muss Chwalinska über den zweiten Aufschlag gehen. Sie bringt den Ball ins Feld, doch Andreeva bringt den Ball immer wieder zurück ins Feld und die Polin produziert ihren nächsten Unforced Error zum Vorteil für die gebürtige Russin.