Favoritin Andrejewa gewinnt ersten Satz

M. Chwalinska - M. Andreeva 3:6, 0:3

Die Polin wirkt heute nicht ganz fit. Die 24-HJährige versucht es jetzt noch einmal mit einem Spiel am Netz. Sie geht durch die Mitte, doch Andreeva sieht das und holt sich mit der Rückhand cross beim Passierball das 15:0. Danach hämmert die gebürtige Russin ihre Rückhand longline in den Sand und stellt auf 30:0.