Jérôme Kym steht in Gstaad vor einem der grössten Erfolge seiner noch jungen Karriere. Der 23-jährige Fricktaler ist im Achtelfinal mit der ehemaligen Weltnummer 3 Stefanos Tsitsipas (27, ATP 85) auf Augenhöhe. Der erste Satz geht mit einem Break Vorsprung zwar an den Griechen, im zweiten schlägt Kym aber im Tiebreak zurück. Im dritten Durchgang wird die Partie beim Stand von 4:6, 7:6 und 5:5 wegen Dunkelheit vertagt.

Damit kommen die Zuschauer am Donnerstag in Gstaad in den Genuss von zwei Einzel-Partien mit Schweizer Beteiligung: Neben der Fortsetzung von Kym gegen Tsitsipas greift auch Dominic Stricker (23, ATP 360) wieder zum Schläger. Der Berner trifft in seinem Achtelfinal auf den Kasachen Alexander Schewtschenko (25, ATP 100).