Seit 2019 hat Jil Teichmann auf der WTA-Tour keinen Titel mehr gewonnen. Das könnte sich am Sonntag in Iasi (Rumänien) ändern. Die 28-jährige Schweizerin steht im Final des Turniers der Kategorie 250.

Jil Teichmann läufts in Iasi prächtig. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

Jil Teichmann (WTA 102) wird am Sonntag in Iasi ihren fünften Final auf der WTA-Tour bestreiten. Die 28-jährige Bielerin bezwingt im Halbfinal am Turnier der Kategorie 250 die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 166) 6:4, 6:3.

Im ersten Satz dreht die Schweizer Linkshänderin einen 1:3-Rückstand. Beim Stand von 2:3 wehrt sie drei Breakbälle ab, bei 3:4 einen weiteren. Den Schwung nimmt sie mit. Sie gewinnt sieben Games in Folge und lässt nach dem 4:0 im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen.

Im Final trifft Teichmann auf eine weitere Rumänin, entweder Jaqueline Cristian (WTA 51) oder Irina-Camelia Begu (WTA 110). Sie strebt in Iasi ihren dritten Turniersieg auf der WTA-Tour nach ihren Titeln in Prag und Palermo im Jahr 2019 an. Ihre letzten beiden Finals auf dieser Stufe verlor sie 2020 in Lexington sowie 2021 in Cincinnati. So oder so wird sie in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne machen.