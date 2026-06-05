Alexander Zverev fehlt noch ein Sieg zum ersten Grand-Slam-Titel: Der Deutsche schlägt im Halbfinal der French Open den Tschechen Jakub Mensik in vier Sätzen. Sein Gegner im Endspiel: Ein ausgeruhter Flavio Cobolli.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende ist es doch noch eine ziemlich souveräne Sache: Alexander Zverev gewinnt seinen French-Open-Halbfinal gegen den Tschechen Jakub Mensik (ATP 27) in vier Sätzen mit 7:5, 6:2, 3:6 und 6:3 und zieht damit in Paris zum zweiten Mal nach 2024 ins Endspiel ein.

Dabei erlebt er ein Spiel mit Höhen und Tiefen: In einem umkämpften ersten Satz tut er sich bei gegnerischem Aufschlag lange schwer und holt den Service-Durchbruch zum 7:5 erst bei letzter Gelegenheit. Damit scheint er aber in der Partie angekommen zu sein: Im zweiten Durchgang spielt er den zunehmend angeschlagenen Mensik an die Wand, setzt sich dank zwei Breaks deutlich durch und kommt dem Finaleinzug damit sehr nahe.

Mensik, den Nackenprobleme zu plagen scheinen, nimmt daraufhin ein Medical Timeout – und ist anschliessend nicht mehr wiederzuerkennen: Mit einer praktisch fehlerfreien Leistung zieht er den dritten Satz auf seine Seite. Den hohen Rhythmus seines Gegners kann Zverev danach aber wieder brechen. Gleich zum Stand von 2:0 in Satz 4 nimmt er Mensik den Aufschlag ab – die Entscheidung in diesem Spiel. Nach rund drei Stunden verwandelt der 29-Jährige schliesslich seinen ersten Matchball.

Und darf damit weiterhin auf seinen langersehnten ersten Grand-Slam-Titel hoffen. Sein letzter Gegner auf dem Weg zur Erlösung ist der Italiener Flavio Cobolli (ATP 14). Dieser dürfte ausgeruht in den Final steigen: Sein Halbfinal-Kontrahent und Landsmann Matteo Arnaldi (ATP 104) muss aufgrund einer Virus-Erkrankung für den Halbfinal am Freitag Forfait geben – Cobolli steht so kampflos im ersten Grand-Slam-Final seiner Karriere.