Zverev und Sinner per Zufall im gleichen Flieger

Die Konkurrenten wohnen beide in Monaco

Carlo Steiner Redaktor Sport

Es war eine klare Sache im Final der Australian Open. In drei Sätzen gewinnt Jannik Sinner (23) gegen Alexander Zverev (27) und sichert sich damit den zweiten Titel in Melbourne hintereinander. Zverev muss dagegen weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten.

Doch lange Ruhe hat der Deutsche nicht vor seinem italienischen Konkurrenten. Denn nur wenige Stunden nach dem Endspiel sehen sich die beiden schon wieder – doch diesmal am Flughafen statt auf dem Court.

«Immerhin diesmal vor ihm»

Denn beide Stars waren im selben Flieger eingebucht – per Zufall. Sowohl Zverev als auch Sinner leben in Monaco. Ein Selfie in Zverevs Instagram-Story zeigt die zwei im Flugzeug.

Und trotz der Pleite hat Zverev den Humor nicht verloren: Zum Selfie schreibt der Deutsche: «Immerhin bin ich diesmal vor ihm».

Lange Zeit für Erholung bleibt ihm aber nicht. Schon am 6. Februar gehts für die Argentinian Open nach Buenos Aires. Dann wird er im Flugzeug aber definitiv nicht auf Sinner treffen. Der Italiener steht nämlich erst Mitte Februar in Doha wieder auf dem Platz.