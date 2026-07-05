Auch Weltnummer 1 Sabalenka in Wimbledon out

Aryna Sabalenka scheidet im Achtelfinal von Wimbledon aus. Die Tennis-Dominatorin wartet weiter auf ihren ersten Titel beim Rasen-Grand-Slam.

Grand Slams und Aryna Sabalenka – das passt in diesem Jahr nicht zusammen. Die Weltnummer 1 muss nach Melbourne (Final-Niederlage) und Paris (Viertelfinal-Out) auch London ohne Pokal verlassen. Die 28-jährige Belarussin unterliegt im Achtelfinal der Japanerin Naomi Osaka (28, WTA 14) mit 2:6 und 6:7. Für Sabalenka ist es die erste Niederlage gegen Osaka seit acht Jahren.

Am Samstag mussten mit Jelena Rybakina und Iga Swiatek schon die Nummern 2 und 3 des Frauen-Tableaus die Koffer packen. Nun muss Sabalenka ihre Jagd auf ihre erste Wimbledon-Krone aufs nächste Jahr verschieben.