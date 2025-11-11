DE
Fan-Tragödie in Turin
ATP-Finals von zwei Todesfällen überschattet

Im Rahmen der ATP-Finals in Turin verstarben am Montag zwei Fans innert weniger Stunden. Die Spieler und übrigen Zuschauer wurden nicht über die Tragödie informiert.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Anhören
An den ATP-Finals sind zwei Fans verstorben.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die ATP-Finals in Turin werden am Montag gleich von zwei Todesfällen überschattet. Italienische Medien, darunter die «Gazzetta dello Sport», berichten, dass im Rahmen des Jahresendturniers ein 70- und ein 78-jähriger Mann verstorben sind.

Der 70-Jährige erlitt demnach am Morgen einen Herzstillstand, als er im Fan-Dorf gegenüber der Arena anstand. Schnell wurden Rettungskräfte alarmiert, die ihn versuchten, wiederzubeleben. Im Spital verstarb der Senior dann allerdings.

Nur wenige Stunden später, kurz vor der Partie zwischen Taylor Fritz (28, ATP 6) und dem Einheimischen Lorenzo Musetti (23, ATP 9), brach der 78-Jährige mit einem Herzinfarkt auf der Tribüne zusammen. Auch er verlor im gleichen Spital den Kampf um sein Leben.

Sowohl die Spieler als auch die restlichen rund 12'000 Zuschauer wurden nicht über die Todesfälle informiert, sodass der Turniertag normal über die Bühne ging. Fritz gewann gegen Musetti in zwei Sätzen, genauso die Weltnummer 2 Jannik Sinner (24) am Abend gegen Félix Auger-Aliassime (25, ATP 8). 

