Der Amerikaner Taylor Fritz startet mit einem Sieg in die ATP-Finals in Turin. Der Weltranglisten-Sechste bezwingt Lorenzo Musetti (ATP 9) souverän. Dies nachdem er zuletzt drei Mal gegen den Italiener verloren hat.

Taylor Fritz freut sich über den Sieg in seinem ersten Spiel an den ATP-Finals. Foto: Getty Images

Darum gehts Fritz besiegt Musetti in zwei Sätzen bei den ATP-Finals in Turin

Fritz darf wegen Djokovics Absage in Turin aufschlagen

Sinner gegen Auger-Aliassime im zweiten Spiel des Montags

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fritz nahm seinem Gegner in beiden Sätzen jeweils einmal den Aufschlag ab und wehrte alle vier Breakbälle ab. Den ersten Matchball vergab er noch beim Stand von 5:3, den zweiten verwertete er dann bei eigenem Service.

Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach.

Im zweiten Spiel vom Montag kommt es am Abend zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8).