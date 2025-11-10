Taylor Fritz freut sich über den Sieg in seinem ersten Spiel an den ATP-Finals.
Foto: Getty Images
Darum gehts
- Fritz besiegt Musetti in zwei Sätzen bei den ATP-Finals in Turin
- Fritz darf wegen Djokovics Absage in Turin aufschlagen
- Sinner gegen Auger-Aliassime im zweiten Spiel des Montags
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Fritz nahm seinem Gegner in beiden Sätzen jeweils einmal den Aufschlag ab und wehrte alle vier Breakbälle ab. Den ersten Matchball vergab er noch beim Stand von 5:3, den zweiten verwertete er dann bei eigenem Service.
Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach.
Im zweiten Spiel vom Montag kommt es am Abend zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8).