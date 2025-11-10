Bei den ATP Finals in Turin zeigt Jannik Sinner eine beeindruckende Leistung. Der Weltranglistenzweite schlägt den Kanadier Auger-Aliassime in zwei Sätzen und setzt seine Siegesserie in der Halle fort.

Jannik Sinner gewinnt sein erstes Duell an den ATP-Finals.

Darum gehts Jannik Sinner startet souverän in die ATP-Finals in Turin

Sinner setzt somint seine Hallen-Siegesserie fort

Der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und der Amerikaner Taylor Fritz starten mit souveränen Siegen in die ATP Finals in Turin.

Sinner bleibt in der Halle unaufhaltsam

Jannik Sinner, hinter dem Spanier Carlos Alcaraz die Nummer 2 der Welt, setzte sich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8) 7:5, 6:1 durch und feierte den 27. Sieg in Serie in der Halle. Im ersten Satz gewann Sinner nach dem ersten Aufschlag sämtliche 21 Punkte. Jedoch konnte er erst den fünften Breakball sowie den dritten Satzball zum 7:5 verwerten.

Schnelles Ende im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner.