1/5
Jannik Sinner gewinnt sein erstes Duell an den ATP-Finals.
Foto: Getty Images
Darum gehts
- Jannik Sinner startet souverän in die ATP-Finals in Turin
- Sinner setzt somint seine Hallen-Siegesserie fort
- Sinner gewinnt gegen Auger-Aliassime
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und der Amerikaner Taylor Fritz starten mit souveränen Siegen in die ATP Finals in Turin.
Sinner bleibt in der Halle unaufhaltsam
Jannik Sinner, hinter dem Spanier Carlos Alcaraz die Nummer 2 der Welt, setzte sich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8) 7:5, 6:1 durch und feierte den 27. Sieg in Serie in der Halle. Im ersten Satz gewann Sinner nach dem ersten Aufschlag sämtliche 21 Punkte. Jedoch konnte er erst den fünften Breakball sowie den dritten Satzball zum 7:5 verwerten.
Schnelles Ende im zweiten Satz
Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.