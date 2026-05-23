Learner Tien triumphiert am Samstag in Genf. Der US-Amerikaner gewinnt das ATP-250-Turnier in drei Sätzen gegen den Argentinier Mariano Navone.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Learner Tien (20, ATP 20) gewinnt am Samstag das ATP-250-Turnier in Genf. Der US-Amerikaner schlägt im Final Mariano Navone (25, ATP 42) in drei Sätzen 3:6, 6:3, 7:5.

Nach dem verlorenen Startsatz zeigt Tien eine deutliche Leistungssteigerung und erzwingt nach einem Fehler von Navone mit dem ersten Satzball den Entscheidungssatz. In diesem geht Tien gegen den Argentinier früh mit Break in Führung. Navone kann allerdings reagieren und es entwickelt sich ein munterer Schlagabtausch. Tien verwandelt im engen Spiel schliesslich seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Für den 20-Jährigen ist es nach dem Triumph in Metz auf Hartplatz in der Halle vom November der zweite Titel auf ATP-Stufe. Zum ersten Mal gewinnt der Amerikaner ein Turnier auf Sand.