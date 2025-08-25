Bei den US Open sorgt Daniil Medwedew für Aufsehen. Der russische Tennisstar verliert nicht nur sein Erstrundenspiel, sondern auch die Beherrschung. Der Russe erklärt seinen Ausraster, für den betroffenen Fotografen gab es bereits Konsequenzen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die 145. Ausgabe der US Open ist erst wenige Stunden alt und hat bereits den ersten Eklat. Daniil Medwedew (29) verliert seine Erstrundenpartie – und in dieser komplett die Nerven.

Im dritten Satz hat sein Gegner Benjamin Bonzi (29) Matchball und setzt den ersten Aufschlag ins Netz. Gerade als er den Ball für den zweiten Service hochwerfen will, läuft ein Fotograf auf den Platz. Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth stuft dies als Behinderung ein und spricht Bonzi erneut einen ersten Aufschlag zu. Daraufhin rastet Medwedew aus.

Medwedew erklärt Ausraster

Der Russe liefert sich ein heftiges Wortgefecht und sorgt für einen langen Unterbruch. Er flucht, gestikuliert, animiert das Publikum. Später erklärt Medwedew an der Pressekonferenz: «Ich war nicht sauer auf den Fotografen. Ich war sauer wegen des Entscheids. Also eigentlich war ich nicht sauer, sondern enttäuscht.»

Er erläutert sein Unverständnis: «Wenn es auf der Tribüne Lärm gibt, gibts nie eine Wiederholung. Aber hier gibt ihm der Schiedsrichter einen ersten Aufschlag.» Er gibt zu, dass er «noch Schlimmeres» tun wollte, es aber noch Regeln auf dem Tennisplatz gäbe, die man zu befolgen habe. «Ich wollte einfach meine Emotionen und mein Unverständnis zeigen.»

Für den Fotografen gab es offenbar bereits Konsequenzen: Gemäss ESPN wurde dem Fotografen die Akkreditierung entzogen.

«Busse wird genug hoch sein»

Auch zu seiner Aussage zu Reilly Opelka (Was hat er gesagt?») nimmt der US-Open-Sieger von 2021 Stellung. Der US-Amerikaner zoffte sich bei einem Turnier in Dallas mit einem Fan und wies diesen lautstark zurecht, Opelka erhielt von Allensworth eine Verwarnung. Der Tennisprofi nannte Allensworth in der Folge «den schlechtesten Schiedsrichter der ATP». Medwedew verwies darauf, dass Opelka eine saftige Strafe dafür erhielt, «deshalb sage ich besser nichts dazu. Die Busse wird hoch genug sein.»

Wie hoch, kann oder will Medwedew nicht abschätzen. Doch er stellt eine Behauptung auf: «Sie bestrafen Spieler wie mich viel härter als andere ... Kyrgios, ich, Bublik, wer noch? Reilly. Auch wenn er ein toller Typ ist, aber sie bestrafen ihn, weil sie ihn nicht mögen.»