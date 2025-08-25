In der Nacht auf Montag sind sowohl Jérôme Kym als auch Belinda Bencic in die 2. Runde der US Open eingezogen. Bei den Turnierfavoriten gibts bislang keine Überraschungen.

1/6 Jérôme Kym gelingt die Grand-Slam-Premiere. Foto: Yuki Iwamura

Der Schweizer Tennisprofi Jérôme Kym überrascht bei seiner Grand-Slam-Premiere positiv. Bei den US Open zieht der Qualifikant mit einem Viersatzsieg gegen Ethan Quinn in die 2. Runde ein.

Nach etwas über zweieinhalb Stunden nutzt Kym (ATP 175) seinen zweiten Matchball zum 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) über den deutlich höher eingestuften Amerikaner Quinn (ATP 84) – und schreit danach die Erleichterung raus. Der 22-jährige Aargauer hat sich erstmals überhaupt für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert. In der 2. Runde trifft Kym auf den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima.

In seinem ersten Match auf drei Gewinnsätze überhaupt startet Kym druckvoll und konzentriert. Bei eigenem Aufschlag unantastbar gelingen ihm selber Breaks zum 4:2 im ersten sowie zum 1:0 und 5:2 im zweiten Durchgang. Einzig im dritten Durchgang lässt ihn der Service ein wenig im Stich, der noch ein Jahr jüngere, im Aufstieg begriffene Quinn kann noch einmal verkürzen.

Am Ende behält Kym aber die Nerven. Das entscheidende Tiebreak im vierten Satz schliesst der 1,98 m grosse Fricktaler mit einem Ass ab und macht so den grössten Erfolg seiner Karriere perfekt. Nebenbei verdient der so oft von schweren Verletzungsrückschlägen geplagte Aargauer ein Preisgeld von mindestens 154'000 Dollar.

Bencic nur kurz in Rücklage

Belinda Bencic steht in New York ebenfalls in der 2. Runde. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin bekundet zum Auftakt gegen die Qualifikantin Zhang Shuai mit 6:3, 6:3 keine Mühe. Bencic gerät in den knapp eineinhalb Stunden gegen die routinierte, 36-jährige Zhang, die einst die Nummer 22 der Welt war, nur zu Beginn mit 0:2 in Rücklage. Danach stellt sie sich zunehmend besser auf das druckvolle, aber auch fehleranfällige Spiel der Chinesin ein.

In der Folge gibt sie ihren Aufschlag nicht mehr ab, schafft aber mit Breaks zum 4:3 und 6:3 im ersten sowie zum 5:3 im zweiten Satz die entscheidende Differenz. Auf ihre Gegnerin in der 2. Runde muss Bencic noch warten. Es wird die Amerikanerin Ann Li (WTA 69) oder die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 38) sein, die erst am Montag spielen.

Kaum Überraschungen bei Favoriten

Zwei Schweizer sind also weiter, zwei andere scheiterten: Jil Teichmann und Rebeka Masarova. Letztere bietet der Weltnummer 1 Aryna Sabalenka insbesondere im ersten Satz gewaltig die Stirn. Neben der Belarussin geben sich auch die Mitfavoritinnen Jessica Pegula (6:0, 6:4 vs. Mayar Sherif) und Jasmine Paolini (6:2, 7:6 vs. Destanee Aiava) keine Blösse.

Genauso Novak Djokovic, der sich in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Leander Tien durchsetzen kann. Dessen Landsmänner Taylor Fritz und Ben Shelton gewinnen ihre Partien ebenfalls in drei Sätzen. Beide zählen zu den Mitfavoriten auf den Titel, die USA warten nun seit Andy Roddicks Sieg 2003 auf einen Heimsieg in Flushing Meadows.