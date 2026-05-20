Für Stan Wawrinka bedeutet der Achtelfinal bei den Geneva Open Endstation. Nach dem Auftaktsieg gegen Raul Brancaccio verliert der Waadtländer seine zweite Partie gegen Alex Michelsen in zwei Sätzen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Stan Wawrinka (41, ATP 119) muss bei den Geneva Open im Achtelfinal die Segel streichen. Der Waadtländer, der nach der aktuellen Saison seine Karriere beendet und das Sandplatz-Turnier in Genf zweimal gewinnen konnte, verliert gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen (21, ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

Ärgerlich dürfte die Niederlage für Wawrinka vor allem sein, weil der dreifache Grand-Slam-Champion in beiden Sätzen mit Break vorne liegt. In beiden Abschnitten gelingt seinem Gegner aus den USA aber das rasche Re-Break. Im Tiebreak gerät der Waadtländer dann jeweils früh in Rückstand und kann diesen nicht mehr aufholen.

Viel Zeit, um die Niederlage zu verarbeiten, bleibt Wawrinka allerdings nicht. Bereits am Sonntag starten in Paris die French Open, bei denen der Sieger von 2015 dank einer Wildcard mit dabei ist.