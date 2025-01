1/6 Naomi Osaka hat überraschend ihre Trennung von US-Rapper Cordae bekanntgegeben. Foto: AFP

Die Tennis-Welt ist überrascht: Naomi Osaka (WTA 50) und Rapper Cordae (beide 27) haben sich getrennt. Das gab die Japanerin in einer Instagram-Story bekannt: «Wir sind kein Paar mehr. Es gibt kein böses Blut, er ist eine grossartige Person und ein toller Vater.»

Osaka fügte hinzu: «Ich bin wirklich froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil meine Tochter das grösste Geschenk ist und ich sehr durch unsere gemeinsamen Erfahrungen gewachsen bin.» Die Trennung kommt nur eineinhalb Jahre nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Shai.

Cordae wurde mit seinem Debüt-Soloalbum «The Lost Boy» zweimal für den Grammy nominiert. Immer wieder unterstützte er seine Freundin von der Tribüne, wie beispielsweise bei ihrem ersten US-Open-Titelgewinn 2020.

Gut in Form – aber mit Verletzungssorgen

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin erreichte im neuseeländischen Auckland zuletzt ihren ersten Final (5. Januar) seit der Baby-Pause, musste diesen aber wegen einer Bauch-Verletzung unter Tränen aufgeben, nachdem sie den ersten Satz gegen Clara Tauson (22, WTA 41) mit 6:4 gewonnen hatte. «Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mich in einer so schönen Stadt willkommen geheissen haben», sagte Osaka nach dem Match. «Es hat mir viel Spass gemacht. Es tut mir wirklich leid, wie es ausgegangen ist.»

Von der Verletzung zeigt sie sich nicht allzu besorgt. «Ich werde ein MRI machen lassen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es etwas Ernstes ist, und bin weiterhin sehr optimistisch für die Australian Open», erklärte sie in einem Statement. Der erste Grand Slam des Jahres in Melbourne, das Osaka bereits zweimal gewinnen konnte (2019 und 2021) startet am Sonntag.

«Es gibt schwierige Momente, aber ...»

In Neuseeland sprach Osaka auch über ihr Leben als Mutter. «Es gibt Momente, in denen es wirklich schwierig ist, in denen ich mich selbst fertig mache», sagte sie zu Beginn der Turnierwoche. «Aber dann wurde mir klar, dass ich vor nicht allzu langer Zeit schwanger war, und ich einfach die Gelegenheit haben wollte, wieder zu spielen.» Die ganze Saison 2023 verpasste sie.