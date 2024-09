Kurz zusammengefasst Naomi Osaka trennt sich von Coach Wim Fissette

Schon zum zweiten Mal beendet sie die Zusammenarbeit mit ihm

Schon zum zweiten Mal beendet sie die Zusammenarbeit mit ihm

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka trennt sich nach zwei Jahren von ihrem belgischen Coach Wim Fissette. Dies teilte die Japanerin am Freitag auf Instagram mit.

Naomi Osaka zieht einen Schlussstrich. Foto: AFP 1/4

Osaka und Fissette haben zweimal zusammengearbeitet: Von 2019 bis Sommer 2022 und von Sommer 2023 - als Osaka nach der Geburt ihrer Tochter auf die Tour zurückkehrte - bis zur jetzigen Trennung. Mit Fissette gewann Osaka das US Open 2020 und das Australian Open 2021.

Seit ihrem tatsächlichen Comeback auf dem Tennisplatz im Januar 2024 hat die ehemalige Weltranglistenerste jedoch Schwierigkeiten, ihr Niveau wieder zu erreichen und Erfolge aneinanderzureihen. Ihr Sieg in der ersten Runde des US Open gegen Jelena Ostapenko Ende August war ihr erster Sieg gegen ein Mitglied der Top 10 in den letzten vier Jahren.