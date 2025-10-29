Golubic nach hartem Kampf gegen Pridankina im Viertelfinal

Viktorija Golubic kämpft sich in Jiujiang ins Viertelfinale. Die Schweizerin bezwingt die junge Russin Jelena Pridankina in einem fast dreistündigen Match mit 6:0, 4:6, 7:5. Golubic setzt damit ihren Erfolgslauf am Ort ihres letztjährigen Turniersiegs fort.

1/5 Viktorija Golubic erreicht in Jiujiang den Viertelfinal. Foto: Getty Images

Darum gehts Viktorija Golubic erreicht mit Mühe die Viertelfinals in Jiujiang

Golubic dreht Match nach 3:5-Rückstand im Entscheidungssatz

Sieg nach 2:42 Stunden mit 6:0, 4:6, 7:5 gegen Jelena Pridankina Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viktorija Golubic erreicht am WTA-250-Turnier in Jiujiang nur mit Mühe die Viertelfinals. Gegen die junge Russin Jelena Pridankina (WTA 205) muss die als Nummer 2 gesetzte Schweizerin über drei Sätze.

Golubic bekundet am Tag nach ihrem Zweisatzsieg zum Auftakt grosse Mühe bei eigenem Aufschlag. Den Startsatz gewinnt die Zürcherin zwar in nur 37 Minuten glatt 6:0, muss dabei aber acht Breakbälle abwehren.

Im ähnlichen Stil geht es weiter, mit dem Unterschied, dass ihre dreizehn Jahre jüngere und im Ranking als Nummer 205 um über 150 Positionen schlechter klassierte Gegnerin, die als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt war, ihre Chancen besser nutzen kann. Im Entscheidungssatz gerät Golubic nach einem 3:1-Vorsprung 3:5 ins Hintertreffen, ehe sie den Match nochmals dreht und nach 2:42 Stunden den 6:0, 4:6, 7:5-Sieg perfekt macht.

Dritter Viertelfinal-Einzug in dieser Saison

Damit hält Golubics guter Lauf in Jiujiang an. Vor einem Jahr hat sie im Südosten Chinas ihren zweiten Turniersieg auf der WTA Tour nach Gstaad 2016 errungen.

Bei ihrem dritten Viertelfinal in dieser Saison - nach Cleveland im August und Osaka vor zwei Wochen - trifft Golubic entweder auf die als Nummer 5 gesetzte Kasachin Julia Putinzewa (WTA 75) oder auf die Chinesin Zheng Wushuang (WTA 309). Gegen Putinzewa hat die Schweizerin zwei der bisherigen drei Duelle gewonnen; gegen Zheng noch nie gespielt.