Dominic Stricker (ATP 298) scheidet am Australian Open in Melbourne in der Startrunde aus. Er verliert gegen den Australier James Duckworth (ATP 94) klar in nur 94 Minuten 2:6, 4:6, 2:6. Auch die Weltnummer 11 hat sich bereits verabschiedet.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für Dominic Stricker (22), der dank des Protected Ranking im Hauptfeld der Australian Open gesetzt war, ist das Turnier bereits nach der 1. Runde wieder vorbei. Gegen James Duckworth (32) verliert er klar und deutlich in drei Sätzen (2:6, 4:6, 2:6).

Der Saisonauftakt in Melbourne endete für Dominic Stricker also mit einer weiteren herben Enttäuschung. Während des knappen Monats in Australien gewann er am United Cup, in Auckland in der Qualifikation und in Melbourne im Hauptfeld nicht einmal einen Satz.

Dominic Stricker erspielte sich bloss einen Breakball gegen den Australier. Zu dem Zeitpunkt lag der Berner indessen schon 2:6, 4:6, 0:2 hinten. Auch gesundheitlich geht es Dominic Stricker weiter nicht blendend. Während des Spiels musste er sich vom Physiotherapeuten am Rücken behandeln lasen.

Auch Top-Spieler schon draussen

Der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 11) scheidet am Australian Open schon in der 1. Runde aus. Er unterliegt dem aufstrebenden Alex Michelsen (ATP 41) in 2:45 Stunden mit 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Der 20-jährige Amerikaner feiert seinen ersten Sieg über einen Top-20-Spieler an einem grossen Turnier. Am Ende zeigt Michelsen dennoch Nerven: Im vierten Satz verspielt er mit vier Doppelfehlern zweimal einen Breakvorsprung.

Das entscheidende Break zum 5:4 im vierten Satz händigt Tsitsipas seinem Gegner aber ebenfalls mit einem Doppelfehler aus. Stefanos Tsitsipas verliert zum dritten Mal hintereinander an einem Grand-Slam-Turnier sehr früh: In Wimbledon letzten Sommer in der 2. Runde und in Australien jetzt wie am US Open jeweils in der Startrunde.