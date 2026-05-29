Die Hürde Marta Kostyuk erweist sich als zu hoch: Viktorija Golubic scheidet an den French Open in der dritten Runde aus – so spät wie noch nie in Paris. Dabei fordert sie die ukrainische Weltnummer 15 vor allem im ersten Satz kräftig.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auch wenn Viktorija Golubic fast 70 Weltranglistenplätze von ihrer Gegnerin Marta Kostyuk (WTA 15) trennen – die Zürcherin versteckt sich in ihrer Drittrundenpartie zu Beginn nicht. Gleich zweimal nimmt sie der fehleranfälligen Ukrainerin den Aufschlag ab und hält den ersten Satz so lange ausgeglichen.

Bis zum letzten Game: Da lässt sich Golubic zum 4:6 breaken – die Entscheidung in diesem Startdurchgang. Und danach ist Kostyuk in ihrem Element. Gleich zu Beginn des zweiten Satzes schafft sie ihren vierten Servicedurchbruch der Partie und bleibt anschliessend bei eigenem Service makellos. Nach rund 100 Minuten verwandelt sie schliesslich ihren ersten Matchball zum 6:4, 6:3 und zum Achtelfinaleinzug.

Golubic auf der anderen Seite dürfte die Anlage von Roland Garros trotz Niederlage mit erhobenem Haupt verlassen: Noch nie zuvor hat die 33-Jährige in Paris die dritte Runde erreicht, an einem Grand-Slam-Turnier ist sie überhaupt erst einmal weiter gekommen. Mit Belinda Bencic und Jil Teichmann verbleiben damit noch zwei Schweizerinnen im Frauen-Turnier.