Roger Federer kehrt für einen Show-Kampf nach Shanghai zurück. Der 44-jährige Basler wird am 10. Oktober beim «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match» antreten.

1/5 Roger Federer greift im Oktober wieder zum Tennisschläger. Foto: AFP

Federer gewann 103 Titel, darunter 20 Grand Slams, in seiner Karriere

Roger Federer kehrt auf den Tennisplatz zurück. Drei Jahre nach seinem Rücktritt vom Profisport wird der seit Freitag 44-Jährige wieder einen Tennisschläger in die Hand nehmen und auf den Court treten. Wie das Shanghai Masters bekannt gibt, wird der Basler am 10. Oktober am «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match» teilnehmen. Dieser Event findet während des Masters-1000-Turniers in der chinesischen Metropole statt.

Federer, der in seiner Karriere 103 Titel, darunter 20 Grand Slams, gewann, wird mit bekannten chinesischen Schauspielern und Sportlern auf dem Platz stehen. Sein Team besteht aus den Filmstars Donnie Yen (u.a. «Rogue One: A Star Wars Story» und «John Wick: Kapitel 4») und Leo Wu sowie der ehemaligen Profi-Tennisspielerin Zheng Jie (42).

«Ein besonderer Ort für mich»

In einem Video, das der Veranstalter auf der Social-Media-Plattform X veröffentlichte, äussert sich Federer voller Vorfreude auf das Event: «Ich bin sehr glücklich, ins Qizhong Stadium zurückzukehren. Shanghai war immer ein besonderer Ort für mich, mit unglaublichen Fans, unvergesslichen Erinnerungen und einer echten Liebe zum Spiel.»

Mit Shanghai verbindet Federer viele schöne Erinnerungen, zweimal konnte der Maestro das Turnier gewinnen (2014 und 2017). Seit der Einführung des Masters im Jahr 2009 haben nur Novak Djokovic (4) und Andy Murray (3) mehr Titel in Shanghai gewonnen als der Schweizer. 2010 verpasste Federer knapp seinen dritten Sieg, als er im Final Murray unterlag. Schon 2024 war Federer in Shanghai zugegen, am Fan-Tag vor Turnierstart betrat er ebenfalls den Court.