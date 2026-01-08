DE
Bencic gegen Top-20-Spielerin
Schweizer Halbfinal-Gegner am United Cup bekannt

Am United Cup wird das Schweizer Tennis-Team mit Belinda Bencic und Stan Wawrinka gegen Belgien ums Finalticket kämpfen. Der Halbfinal findet am Samstag statt.
Das Schweizer Team trifft im Halbfinal des United Cup auf Belgien.
Darum gehts

  • Schweiz spielt am Samstag im United-Cup-Halbfinal gegen Belgien
  • Bencic trifft wohl auf Mertens, Wawrinka auf Bergs in Sydney
  • Polen muss Australien besiegen, um gegen USA im Halbfinal anzutreten
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz trifft am United Cup in Australien im Halbfinal auf Belgien, das sich in der ersten K.-o.-Runde gegen Tschechien nach zwei Siegen in den Einzeln durchsetzt.

Belinda Bencic (28) und Stan Wawrinka (40) bekommen es am Samstag in ihren Einzelspielen in Sydney voraussichtlich mit Elise Mertens (30, WTA 19) und Zizou Bergs (26, ATP 42) zu tun.

Im anderen Halbfinal könnte es zur Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen Titelverteidiger USA und Polen kommen. Dafür muss Polen am Freitag Gastgeber Australien im letzten Viertelfinal bezwingen.

