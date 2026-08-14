Mit einem Finalsieg über Landsmann Brandon Nakashima gewinnt Ben Shelton wie im Vorjahr das Masters in Kanada. Bei den Frauen setzt sich Iga Swiatek souverän durch.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein etwas ungewöhnlicher Finaltag, den sich die Organisatoren des Kanada Masters ausgesucht haben: Um den Titel in Montreal wird in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit gespielt. Einem ist dies egal: Der US-Amerikaner Ben Shelton (23/ATP 10) krallt sich wie schon im Vorjahr den Titel am ATP-1000-Turnier.

Gegen Landsmann Brandon Nakashima (25/ATP 31) setzt er sich in knapp 90 Minuten mit 6:3 und 7:6 (7:4) durch. Den Titel in Kanada holt sich der Mann aus Florida ohne Satzverlust. Mit Jannik Sinner (24) und Carlos Alcaraz (23) haben die Weltnummern 1 und 2 das prestigeträchtige Turnier ausgelassen.

Beim gleichzeitigen WTA-1000-Turnier der Frauen, das in diesem Jahr in Toronto ausgetragen wurde, geht der Sieg an Iga Swiatek (25). Die polnische Weltnummer 8 macht mit der Kasachin Jelena Rybakina (27) im Final kurzen Prozess und schlägt die Weltnummer 2 mit 6:2 und 6:3. Für die sechsfache Grand-Slam-Siegerin ist es in einer bislang komplizierten Saison der erste Titel.