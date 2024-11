Der direkte Vergleich

Vier Duelle lieferten sich Sinner und Fritz bis dato. Taylor Fritz schlug Jannik Sinner im Achtelfinale von Indian Wells 2021. 2023 revanchierte sich der Italiener beim gleichen Turnier im Viertelfinale - gab jedoch einen Satz ab. Im Finale der diesjährigen US Open schlug "Sinner the Winner" den Mann aus Kalifornien glatt in drei Sätzen 6:3, 6:4, 7:5. Hinzukommt das erwähnte 6:4, 6:4 vor wenigen Tagen hier in Turin.