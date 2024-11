Die Schweizer Tennisfrauen gewinnen das Playoff im Billie Jean King Cup gegen Serbien überlegen. Den dritten Punkt holt in Biel Viktorija Golubic im ersten Einzel vom Samstag.

Überforderte ihre serbische Gegnerin in allen Belangen komplett: Viktorija Golubic holte im Playoff des Billie Jean King Cup in Biel den entscheidenden dritten Punkt für die Schweiz. Foto: SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Viktorija Golubic (WTA 108) deklassierte Lola Radivojevic (WTA 181) 6:0, 6:0. Damit sicherten sich die Schweizerinnen auf kürzestem Weg den Verbleib in der Weltgruppe. Bereits die beiden Einzel vom Freitag hatten Golubic und Belinda Bencic in zwei Sätzen gewonnen.

Im ersten Game geriet die formstarke Golubic, die vor zwei Wochen in China ihren zweiten WTA-Titel geholt hatte, bei eigenem Aufschlag 0:40 in Rückstand. Es war jedoch kein Vorbote eines umstrittenen Kampfes. Die 32-jährige Zürcherin brachte ihr Servicegame noch durch und war dem serbischen Teenager danach in jeder Beziehung klar überlegen.

Radivojevic, die am Vortag gegen Bencic 2:6, 2:6 unterlegen war, wurde durch Golubics sicheres und variables Tennis komplett überfordert und resignierte früh. So resultierte nach gerade mal 50 Minuten die Höchststrafe.

Damit werden die Team-Weltmeisterinnen von Captain Heinz Günthardt auch im kommenden Frühjahr wieder auf oberster Stufe um den Einzug ins Finalturnier kämpfen können.