«Es ist nicht normal» Krönt Sinner seine Traumsaison in seiner Heimat?

Was für eine Saison von Jannik Sinner (23)! Der italienische Superstar steht im Final der ATP-Finals in Turin und könnte mit einem Sieg seine sensationelle Saison perfekt abschliessen. Dass es so gut läuft, überrascht auch ihn selbst ein wenig.