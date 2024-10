Wawrinkas Kraftakt

Wildcard-Inhaber Wawrinka (ATP 169) rang am Mittwoch in der ersten Runde den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 57) in drei Sätzen nieder. Für den 6:3, 3:6, 7:5-Sieg auf dem Center Court benötigte der Romand 121 Minuten. Shelton (ATP 23), ein Linkshänder, hatte einen Tag Pause, er schlug am Dienstag den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 36) in einer Stunde und 13 Minuten mit 6:3, 6:4.