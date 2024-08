Gölä tritt an den Swiss Indoors auf

Gölä tritt an den Swiss Indoors auf

1/2 Gölä wird im Oktober an den Swiss Indoors in Basel auftreten.

An den Swiss Indoors (19. bis 27. Oktober) wird nicht nur Weltklasse-Tennis gespielt – sondern auch musiziert! Denn auch Mundart-Rocker Gölä (56) hat in Basel seinen grossen Auftritt.

Der Berner Musiker sorgt am «Super Monday» dafür, dass der Event so richtig eingeläutet wird. Im Lichterglanz der St. Jakobshalle bringt er am ersten Turniertag mit einer Auswahl seiner grössten Hits den Centre-Court zum Beben.

Mit Gölä gehört die Bühne anlässlich der Eröffnungszeremonie erstmals einem Schweizer Musiker. Begleitet wird der Rocker dabei vom Christoph Walter Orchestra, das bereits in früheren Jahren die Musik der Weltstars an der Basler Eröffnungsfeier untermalt hat.

Nach Gölä sorgen dann schliesslich wieder die Tennisspieler für die Musik. Und das Teilnehmerfeld ist mit Namen wie Andrey Rublev (ATP 6), Hubert Hurkacz (ATP 7), Casper Ruud (ATP 8) und Stan Wawrinka (ATP 176) mit absoluten Chartstürmern der Tennis-Elite bestückt.