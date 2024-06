Vier Top-10-Spieler kommen an die Swiss Indoors nach Basel

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Vom 19. bis zum 27. Oktober steigen in Basel wie jeden Herbst die Swiss Indoors. Das Teilnehmerfeld des ATP-500-Turniers wird auch 2024 wieder von Weltklasse-Spielern gespickt sein. Vier aktuelle Top-10-Spieler haben ihre Teilnahme nun bereits bestätigt.

Hubert Hurkacz – ATP 9

Bei seinem Basel-Debüt erreichte er im Vorjahr den Final. Der Hartplatz-Spezialist befindet sich in ausgezeichneter Form und erreichte im Januar mit Rang 8 seine persönlich beste Weltranglisten-Platzierung seiner Karriere. Der 1,96 Meter grosse Pole kann bereits zwei Masters-Triumphe (2021 in Miami und 2023 in Shanghai) vorweisen. Im Januar erreichte der 27-Jährige an den Australian Open den Viertelfinal.

Stefanos Tsitsipas – ATP 8

Zum vierten Mal (zuletzt 2019) wird der Grieche in Basel aufschlagen. Seit fünf Jahren gehört der 25-Jährige fast durchgehend zu den besten zehn Tennisspielern der Welt. Vor allem auf Sand ist der Grieche eine Macht. Im April holte er sich beim Masters in Monte Carlo den Titel – zum dritten Mal innert vier Jahren. Doch auch auf Hartbelag weiss Tsitsipas zu überzeugen. 2019 gewann er die ATP-Finals in London, bei den Australian Open stand er bereits dreimal im Halbfinal und einmal sogar im Endspiel.

Casper Ruud – ATP 7

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren kommt der Norweger auch 2024 nach Basel – zum insgesamt vierten Mal. Auch Ruud bewegt sich am liebsten auf sandigem Untergrund. Im April unterlag er zunächst Stefanos Tsitsipas im Final in Monte Carlo, um den gleichen Gegner dann aber beim ATP-500-Turnier in Barcelona im Endspiel zu schlagen. Auch auf Hartplatz zeigte der 25-Jährige bereits, dass er ohne Probleme mit der Weltspitze mithalten kann. 2022 erreichte er sowohl an den US Open als auch den ATP-Finals in Turin den Final, wo er sich nur den Superstars Carlos Alcaraz und Novak Djokovic geschlagen geben musste.

Andrej Rublew – ATP 6

Bis auf zwei Wochen steht der Russe seit Oktober 2020 ununterbrochen in den Top 10 der Welt. Dieses Jahr wird er sein Swiss-Indoors-Debüt geben. Und dieses verspricht Spektakel. Zehn seiner 16 Titel auf ATP-Stufe gewann der 26-Jährige auf Hartbelag (fünf davon in der Halle). Auch 2024 holte Rublew sich in Hongkong bereits einen Turniersieg auf der Kunststoffunterlage. Dass er sich in absoluter Topform befindet, zeigte er Anfang des Monats beim Masters in Madrid, wo er sich im Final gegen den amtierenden Swiss-Indoors-Champion Félix Auger-Aliassime durchsetzte – gemeinsam mit seinem Masters-Sieg und Monte Carlo vor einem Jahr sein persönliches Karrierehighlight.

Kommt es auch in Basel zum Duell mit Auger-Aliassime? Möglich ist es. Die Turnierorganisatoren werden in den nächsten Tagen und Wochen über weitere Teilnehmer informieren.

Youngsters Ben Shelton und Holger Runde

Die zwei Youngsters sind zwar nicht in den Top Ten vertreten, allerdings mischen sie die Tennis-Szene ebenfalls immer wieder auf. Der US-Amerikaner Ben Shelton (ATP 14) hat mit seinem letztjährigen Vorstoss in den US-Open-Halbfinal für Furore gesorgt. Holger Rune (ATP 15) war bereits letztes Jahr in Basel mit dabei – damals noch mit Coach Boris Becker.

Wawrinka und Stricker vertreten die Schweiz

Unter Schweizer Flagge antreten werden Stan Wawrinka (ATP 93) und Dominic Stricker (ATP 151). Ob einer von beiden für den ersten Heimsieg seit 2019 (Roger Federer) sorgen kann?