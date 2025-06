Andrejewa schimpft mit Schiri «Wirst du für deine Fehler bestraft?»

Am WTA-Turnier in Berlin will Mirra Andrejewa den Satz klarmachen, als sie ein Aus ihrer Gegnerin Magdalena Frech markiert und aufhört zu spielen. Die Schiedsrichterin sieht das Signal jedoch nicht und lässt weiterspielen. Die junge Russin verliert am Ende die Partie.

Publiziert: vor 43 Minuten