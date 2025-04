Nach komplettem Wutausbruch Tennis-Rüpel bietet Fan kaputten Schläger an

Corentin Moutet wird in Madrid seinem Ruf gerecht. Der Franzose legt sich mit dem Schiri und dem Publikum an, zerstört aus Wut seinen Schläger und bietet diesen einem Jungen an – und wirft ihn aber dann doch lieber weg.

Publiziert: vor 47 Minuten