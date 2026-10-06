Carlos Alcaraz und Novak Djokovic feiern am Dienstag Titelgewinne. Während Alcaraz seinen Tokio-Triumph gegen Jiri Lehecka in zwei Sätzen perfekt macht, profitiert Djokovic im Peking-Final von der Aufgabe von Alex De Minaur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alcaraz holt Titel in Tokio gegen den Tschechen Lehecka

Nach Handgelenksproblemen verteidigt er damit den Titel

Djokovic siegt dank De Minaurs Aufgabe in Peking und bleibt dort ungeschlagen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Carlos Alcaraz (23, ATP 3) gewinnt am Dienstag den ersten Titel nach seiner Auszeit aufgrund von Handgelenksproblemen. Der Spanier siegt beim ATP-500-Turnier in Tokio im Final gegen den Tschechen Jiri Lehecka (24, ATP 19) mit 7:6 (7:4) und 6:4. Damit verteidigt er seinen Titel aus dem Vorjahr.

Djoker bleibt ungeschlagen

Auch Novak Djokovic (39, ATP 11) feiert am Dienstag wieder einmal einen Triumph. Nach dem überraschenden Erstrunden-Out an den US Open und den immer wieder auftretenden Problemen beim Serben gibt es für ihn endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Er gewinnt das ATP-500-Turnier von Peking.

Der Final geht allerdings nicht über die volle Distanz. Nachdem der erste Satz mit 7:6 (7:4) an Djokovic geht, muss Alex De Minaur (27, ATP 9) kurz nach Beginn des zweiten Satzes aufgeben. Es sieht nach einer Verletzung am linken Oberschenkel aus. Dort wurde ihm zuvor im Medical Timeout ein Verband angelegt. Damit bleibt es dabei: Djokovic bleibt in China weiter ungeschlagen.

Schon die beiden Halbfinals wurden nicht zu Ende gespielt. Djokovic profitierte von der Disqualifikation von Daniil Medwedew, Finalgegner De Minaur von der verletzungsbedingten Aufgabe des Polen Hubert Hurkacz.