Adieu, Roland Garros? Stan Wawrinka in der Startrunde chancenlos

Stan Wawrinka verpasst in seiner wohl letzten Teilnahme am French Open in Paris den Exploit. Der 40-jährige Romand unterliegt dem 17 Jahre jüngeren Briten Jacob Fearnley mit 6:7 (6:8), 3:6, 2:6.

Publiziert: vor 37 Minuten