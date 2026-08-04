Golubic erkämpft sich Kracherduell mit Swiatek

Beim WTA-1000-Turnier in Toronto ist Viktorija Golubic in die 3. Runde eingezogen. Die Schweizerin bodigt Donna Vekic in drei Sätzen und trifft nun auf die sechsfache Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Viktorija Golubic (33) schafft in der 2. Runde des WTA-Masters in Toronto die Wende und eliminiert die frühere Top-20-Spielerin Donna Vekic (30, WTA 35) in drei Sätzen mit 5:7, 6:2, 6:3.

Die Weltnummer 51 hätte dabei allerdings schon den ersten Satz für sich entscheiden können – wenn nicht sogar müssen. Zweimal führt die Zürcherin mit Break, unter anderem beim Spielstand von 5:4. Doch ohne eine Satzball gehabt zu haben, gibt Golubic ihr Aufschlagsspiel wieder ab und muss sich kurz danach ein drittes Mal breaken lassen. Vekic gewinnt den Satz nach exakt einer Stunde.

Doch die Schweizer Nummer 2 hinter Belinda Bencic (29, WTA 14) rappelt sich auf und lässt der Kroatin in der Folge kaum mehr eine Chance. Eine Stunde und 14 Minuten braucht Golubic, die von zwei bisherigen Duellen mit Vekic eines gewinnen konnte, um die Partie doch noch für sich zu entscheiden.

Letztes Swaitek-Duell über vier Jahre her

In Runde 3 wartet nun aber ein äusserst harter Brocken: Iga Swiatek (25, WTA 8). Gegen die Polin hat Golubic von drei Begegnungen eine gewonnen (Wimbledon 2019). Das letzte Direktuell liegt allerdings schon über vier Jahre zurück.

Die an Nummer 12 gesetzte Bencic wird ihr Zweitrundenmatch am Mittwoch gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens (33, WTA 286) bestreiten.