Die US Open finden in diesem Jahr ohne Jil Teichmann statt. Wegen einer Verletzung hat die Schweizerin ihre Teilnahme abgesagt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit Jil Teichmann (29, WTA 167) Ende Juni in der Wimbledon-Quali ausgeschieden ist, hat sie keine Partie mehr bestritten. Dies wegen einer Verletzung am rechten Bein, die sie sich dort zugezogen hat. Nun meldet sie sich auf Instagram mit einem Update. Nach wie vor hat die Bielerin mit dieser Verletzung zu kämpfen. Deswegen wird sie vorderhand auch nicht auf den Tennis-Court zurückkehren.

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«Ich musste die schwere Entscheidung treffen, mich von den US Open zurückzuziehen», schreibt Teichmann. Und fügt an: «Mein Team und ich haben alles versucht, was wir konnten, aber mein Körper braucht noch ein bisschen mehr Zeit und Geduld.» Deswegen richtet Teichmann den Fokus auf die Reha und «hoffentlich bin ich bald wieder auf dem Platz und jage dem Ball hinterher».

Die Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Sonntag. Das Turnier selber startet eine Woche später.