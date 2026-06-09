Williams begeistert bei Rückkehr mit Highlight-Punktgewinn

Serena Williams setzt bei ihrem Comeback mit ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko gleich mal ein Zeichen und wirft beim Turnier im Londoner Queen's Club das an Nummer drei gesetzte Duo Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe raus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Tennis-Legende Serena Williams (44) reisst bei ihrem Comeback sogleich wieder das anwesende Publikum von den Sitzen. Beim Turnier im Londoner Queen's Club wirft sie mit ihrer 25 Jahre jüngeren kanadischen Doppelpartnerin Victoria Mboko nicht nur das an Nummer drei gesetzte Duo Nicole Melichar-Martinez (USA)/Erin Routliffe (Neuseeland) raus, sondern glänzt im ersten Satz auch mit einem spektakulären Winner.

Der Punktgewinn scheint für Melichar-Martinez und Routliffe nur noch Formsache, als die Neuseeländerin zum Smash ansetzt. Doch da kommt ihnen Williams' Spielintelligenz in die Quere. Williams positioniert sich intuitiv richtig und kontert den Smash mit einem Rückhandwinner, der ihr und Mboko den Gamegewinn beschert.

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Letztlich endet der Achtelfinal-Match mit einem 7:6 (7:2), 6:2-Erfolg für die US-Amerikanerin und ihre kanadische Doppelpartnerin. Williams holt sich anschliessend noch auf dem Platz die Gratulationen von ihrem Ehemann Alexis Ohanian und den gemeinsamen Kindern Olympia und Adira ab.

Ihren letzten Ernstkampf vor ihrem Comeback bestritt die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin im Einzel und 14-fache im Doppel an den US Open im September 2022.