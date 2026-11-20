Swiss Olympic hat mit Fabio Corti ein neues Mitglied im Exekutivrat. Er wird Nachfolger von Ruth Wipfli Steinegger.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Tessiner Fabio Corti (64) wird an der 31. Versammlung des Sportparlaments von Swiss Olympic in den Exekutivrat gewählt.

Das Zentralvorstandsmitglied des Schweizerischen Turnverbands wird am 1. Januar die Nachfolge von Vizepräsidentin Ruth Wipfli Steinegger, die das Gremium aufgrund der Altersgrenze verlässt, antreten. Rolf Enz (Swiss Moto), Walter Reusser (Swiss-Ski) und Bernd Schneider (Swiss Weightlifting) ziehen in der Wahl den Kürzeren.

«Mit Fabio Corti erhält der Exekutivrat eine engagierte Persönlichkeit, die den Schweizer Sport bestens kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Gleichzeitig danke ich Ruth Wipfli Steinegger herzlich für ihr grosses Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Swiss Olympic», wird Ex-Bundesrätin und Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler-Arnold (62) in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben der Wahl für den Exekutivrat stimmt die Versammlung für die Aufnahme der Netzwerkorganisationen Swiss Strength and Conditioning Association (nationaler Berufsverband der Athletik- und Konditionstrainer) und SchweizMobil (Stiftung zur Förderung des Langsamverkehrs).

Des Weiteren präsentiert der Verband einen Beitrag von gut 70 Millionen Franken von Swisslos und der Loterie Romande für die Sportförderung.