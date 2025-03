356'190 Franken kassierte Lara Gut-Behrami (33) in diesem Winter an Preisgeld. Dazu kommen Prämien. Aber: Sie hätte auch mehr verdienen können, wenn sie einen Kopfsponsor gehabt hätte.

356'190 Franken Preisgeld hat sie in diesem Winter kassiert

Sie ist eine der besten Skifahrerinnen der Welt, fuhr aber den ganzen Winter ohne Kopfsponsor: Lara Gut-Behrami (33). Wie ist das möglich? Auch ihrem letzten Rennen des Winters, dem Riesenslalom in Sun Valley (USA), blieb die Vorderseite ihres Helms unbeschriftet. Auch danach, bei den Interviews mit den TV-Stationen, blieb Gut-Berhami «oben ohne».

Auf Anfrage erklärt ihr Manager Alexandre Ahr bislang stets, dass man in der Öffentlichkeit keine Stellung dazu nehmen wolle. Diego Züger, Co-CEO bei Swiss-Ski, meint: «Wir vom Verband unterstützen und helfen bei den Verhandlungen gerne – bei allen Athleten. Wenn es konkret wird, werden wir dann sowieso involviert.»

Fakt ist: Gut-Behrami will einen Kopfsponsor, der zu ihr passt. Gleichzeitig kennt sie ihren Wert und sagt nicht bei jeder Offerte Ja und Amen. Gemäss Blick-Informationen kassierte sie in den zwölf Jahren Zusammenarbeit mit Ragusa einen mittleren, sechsstelligen Betrag. Es gibt entsprechend nicht viele Firmen, die es sich leisten können, ihren Schriftzug auf Gut-Behramis Helm zu platzieren.

«Wir hätten gerne mit Lara Gut-Behrami weitergemacht. Leider haben wir uns in der Diskussion nicht gefunden», sagte Jessica Herschkowitz, Kommunikationschefin des Schokoladenherstellers Camille Bloch, vor dem Saison-Auftakt in Sölden (Ö) zu Blick. Eine Schwierigkeit bei der Zusammenarbeit mit Gut-Behrami ist die Tatsache, dass sie komplett auf Social Media verzichtet – für viele potenzielle Kopfsponsoren ist dies heutzutage ein Muss, um sich in der Öffentlichkeit zu positionieren.

Gut-Behrami hamstere deutlich weniger Preisgeld

Sorgen muss man sich um Gut-Behrami trotzdem nicht machen. Vor allem weniger prominente Athleten sind auf die Einnahmen durch die Helmwerbung angewiesen, Gut-Behrami allerdings nicht. 356’190 Franken Preisgeld hat sie in diesem Winter kassiert.

Das ist zwar deutlich weniger als letzte Saison (574’200 Franken), aber Prämien von ihrer Ski-Firma Head und von Swiss-Ski kommen bei der Super-G-Kristallkugelgewinnerin obendrauf.

Ob Gut-Behrami in der nächsten, wohl letzten Saison ihrer Karriere, erneut mit einem werbefreien Helm an den Start gehen wird? Das Geheimnis wird spätestens am 25. Oktober beim Start in Sölden gelüftet werden.