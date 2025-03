Erster Podest seit 2018 Vonn feiert Champagner-Sause nach Rang zwei

Lindsey Vonn fährt beim Heimrennen in Sun Valley auf den zweiten Rang und somit erstmals seit ihrer Rückkehr wieder auf das Podium. Ihren letzten Podestplatz holte sich die Amerikanerin zuvor mit Rang drei beim Super-G in Are im März 2018.

Publiziert: 12:11 Uhr