Meillard pulverisiert Bestzeit von Lokalmatador

Atle Lie McGrath (NOR)

Jetzt kommt der Führende der Slalomwertung! Bringt Atle Lie McGrath seinen komfortablen Vorsprung durch? Der 25-Jährige will die Saison natürlich am liebsten mit seinem vierten Tagessieg beenden, kommt aber überhaupt nicht gut rein und fährt viel zu grosse Radien. Bloss nicht ausscheiden - So heisst da wohl die Devise. Über anderthalb Sekunden fehlen nach vorne und die Tür für die Konkurrenz bleibt offen!