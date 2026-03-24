Meillard pulverisiert Bestzeit von Lokalmatador

Eirik Solberg erwischt vor heimischem Publikum keinen guten Tag und lässt einen unsauberen Schwung auf den anderen folgen. Die Piste macht den Fahrern jetzt schon arg zu schaffen. Über drei Sekunden fehlen unten nach vorne.
Tanguy Nef hat gleich mit den bereits tiefer werdenden Spuren zu kämpfen, nimmt überhaupt keinen Rhythmus auf und fährt mehrfach zu dicht an die Stangen. Der Schweizer arbeitet sich mehr ins Ziel und hat dort satte zwei Sekunden Rückstand auf seinen führenden Teamkollegen Meillard.
Michael Matt macht es oben zunächst ganz ordentlich und hat das Podest im Visier, lässt dann aber immer mehr nach und kriegt eine Zehntel nach der anderen aufgebrummt. Auch ihm fehlt am Ende einer langen Saison sichtlich die nötige Power.
Eduard Hallberg konnte zuletzt kaum noch ein Resultat verbuchen und hat die starke Form der ersten Monate nicht mehr auf die Piste gebracht. Auch heute hat der junge Finne arge Probleme und kann nur Rassat hinter sich lassen. Da ist offenbar einfach der Tank leer.
Lucas Pinheiro Braathen geht nach dem gestrigen Gewinn der Riesenslalom-Kugel natürlich voller Selbstbewusstsein ins Rennen. Der 25-Jährige geht voll auf die Fahnen, bringt viel mehr Energie rein als McGrath zuvor und ist zunächst gut dabei, lässt aber hinten raus einige Zehntel liegen. Eine halbe Sekunde vor McGrath checkt Braathen auf Rang fünf ein.
Jetzt kommt der Führende der Slalomwertung! Bringt Atle Lie McGrath seinen komfortablen Vorsprung durch? Der 25-Jährige will die Saison natürlich am liebsten mit seinem vierten Tagessieg beenden, kommt aber überhaupt nicht gut rein und fährt viel zu grosse Radien. Bloss nicht ausscheiden - So heisst da wohl die Devise. Über anderthalb Sekunden fehlen nach vorne und die Tür für die Konkurrenz bleibt offen!
Timon Haugan nimmt diesen Slalom auch noch mit und schlägt sich durchaus beachtlich. Der Norweger wählt eine ganz enge Linie und wird mit einer soliden Zeit belohnt. Direkt hinter Landsmann Kristoffersen geht es auf die Drei.
Der nächste Franzose macht es etwas besser, hat aber im steilen Startabschnitt auch den einen oder anderen Wackler drin. Auch Clément Noël müsste ganz vorne landen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um sich die Kugel noch zu schnappen. Bei über einer Sekunde Rückstand auf die Spitze wird das kaum noch möglich sein.
Paco Rassat patzt gleich zu Beginn und hat sofort eine Sekunde im Gepäck. So ist für den Franzosen natürlich kein Topresultat mehr möglich.
Der Olympiasieger ist unterwegs! Loïc Meillard legt in Sachen Risiko noch eine Schippe drauf und bezwingt den Kurs, den sein Coach gesetzt hat, mit einem absoluten Traumlauf. Mit beeindruckender Leichtigkeit rast der Schweizer ins Tal und nimmt Kristoffersen fast sieben Zehntel ab!