Kugel-Kampf bleibt spannend – Rast braucht Aufholjagd

Das Rennen um die grosse Kugel bleibt spannend. Die Ausgangslage: Emma Aicher muss gewinnen und darauf hoffen, dass Mikaela Shiffrin keine Punkte holt. Aktuell ist Aicher auf Rang 3 und Shiffrin als 17. ausserhalb der Punkteränge klassiert.
In Führung liegt überraschend die Kanadierin Valerie Grenier, die mit Startnummer 15 Bestzeit fährt. Beste Schweizerin ist Camille Rast. Als Siebte liegt sie eine halbe Sekunde hinter dem Podest. Eine starke Fahrt zeigt Vanessa Kasper, die mit der Nummer 23 auf Zwischenrang 9 prescht. Wendy Holdener wird von einem frühen Missgeschick ausgebremst. Sie hängt nach rund zehn Sekunden an einem Tor an und verliert einen Stock, entsprechend gross ist ihr Rückstand.
Der 2. Lauf beginnt um 12.30 Uhr.
In Hafjell ist jetzt aber nur für die Frauen Pause angesagt. Denn in wenigen Minuten starten direkt nebenan die Männer in ihren Slalom. Auch da sind wir natürlich dabei. Hier ist jetzt erstmal Pause, bis um 12:30 Uhr der zweite Durchgang startet.
Camille Rast hat sich mit Platz sieben nicht ganz so weit vorne platziert, wie sie das gerne gehabt hätte. Mit 77 Hundertsteln Rückstand kann aber auch sie noch die Plätze weiter vorne angreifen. Vanessa Kasper hat sich den neunten Platz gesichert. Mit einer ziemlich unrunden Fahrt ist es für Wendy Holdener leider nur auf den 27. Platz gegangen.
Mit Julia Scheib und Stephanie Brunner auf den Plätzen vier und sechs haben sich zwei Österreicherinnen eine gute Ausgangsposition für Runde zwei erarbeitet. Nina Astner ist mit Platz 21 weiter hinten zu finden.
Zweitbeste Deutsche ist nach Aicher jetzt tatsächlich Kira Weidle-Winkelmann. Sie beendet ihren ersten Durchgang auf dem 19. Platz. Lena Dürr (24.) hat sich leider sehr schwer getan und braucht jetzt eine ordentliche zweite Fahrt, um noch in den Top 15 zu landen und dort Punkte zu sammeln. Denn im Weltcup-Finale bekommen nur die schnellsten 15 Fahrerinnen zählbares.
Damit ist der erste Durchgang auch schon durch! Valérie Grenier führt nach einer richtig starken Fahrt vor Sara Hector und Emma Aicher. Und weil Mikaela Shiffrin tatsächlich nur auf dem 17. Platz liegt, ist es auch noch viel spannender, als anfänglich gedacht. Klar, Aicher muss für eine Chance auf die Kugel gewinnen, aber wenn das eintritt, muss Shiffrin mindestens 15. werden. Und dafür ist die Amerikanerin gleich mehr gefordert als ihr lieb ist.
Auf gehts für Kira Weidel-Winkelmann. Sie geht das forsch an und bewegt sich schnell um die Tore. Nur das Timing passt nicht immer optimal. Am Ende platziert sie sich in ihrem ersten Weltcup-Riesenslalom auf dem 19. Platz.
Wie schnell ist denn jetzt Anna Trocker gestartet? Die Italienerin setzt im Startabschnitt erstmal die Bestzeit! Und sie bleibt trotz Fahrfehlern in einem guten Bereich und sichert sich am Ende den zwölften Platz. Das hat sie richtig gut gelöst.
Dass Laura Pirovano schnell fahren kann, wissen wir. Aber kommt sie auch sauber um die engeren Tore? Natürlich läuft es nicht ganz so sauber, wie bei den reinen Technik-Fahrerinnen. Und so kommt sie auf Platz 23 ins Ziel.
Estelle Alphand ist auf der Piste und baut immer wieder kleinere Rutschphasen ein. Mit dem 13. Platz sortiert aber auch sie sich vor Mikaela Shiffrin ein, die im Moment nur auf dem 16. Platz liegt.
Wie geht es jetzt Vanessa Kasper an? Auch sie will sauber nach unten kommen und wird so schon zu vorsichtig. Am Ende könnte ihr ein bisschen mehr Offensivität nicht schaden, aber sie landet noch auf dem neunten Platz! Hier ist wirklich bis zum Schluss noch alles drin!