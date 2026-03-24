Kugel-Kampf bleibt spannend – Rast braucht Aufholjagd

Halbzeit-Fazit

Das Rennen um die grosse Kugel bleibt spannend. Die Ausgangslage: Emma Aicher muss gewinnen und darauf hoffen, dass Mikaela Shiffrin keine Punkte holt. Aktuell ist Aicher auf Rang 3 und Shiffrin als 17. ausserhalb der Punkteränge klassiert.

In Führung liegt überraschend die Kanadierin Valerie Grenier, die mit Startnummer 15 Bestzeit fährt. Beste Schweizerin ist Camille Rast. Als Siebte liegt sie eine halbe Sekunde hinter dem Podest. Eine starke Fahrt zeigt Vanessa Kasper, die mit der Nummer 23 auf Zwischenrang 9 prescht. Wendy Holdener wird von einem frühen Missgeschick ausgebremst. Sie hängt nach rund zehn Sekunden an einem Tor an und verliert einen Stock, entsprechend gross ist ihr Rückstand.

Der 2. Lauf beginnt um 12.30 Uhr.