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Wakeboard und Co.
Ski-Stars geniessen Ferien auf dem Wasser

Nach der anstrengenden Saison ist die Zeit gekommen für Ferien und Erholung. Die Ski-Stars ziehts dabei oft in die Wärme. Auf Social Media lassen sie ihre Fans daran teilhaben.
Publiziert: 07:08 Uhr
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