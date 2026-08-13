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Wakeboard und Co.: Ski-Stars geniessen Ferien auf dem Wasser
Wakeboard und Co.
Ski-Stars geniessen Ferien auf dem Wasser
Nach der anstrengenden Saison ist die Zeit gekommen für Ferien und Erholung. Die Ski-Stars ziehts dabei oft in die Wärme. Auf Social Media lassen sie ihre Fans daran teilhaben.
Publiziert: 07:08 Uhr
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