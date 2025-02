Von-Allmen-Fanclub warnt «Saalbach muss sich auf was gefasst machen»

Es ist ein wunderschöner Tag für den Fanclub von Franjo von Allmen: Ihr Schützling wird am Sonntag Weltmeister in der Königsdisziplin. Der Präsident verspricht eine grosse Party in Saalbach. Mit dabei im Freudentaumel sind auch Schwester Melanie und Bruder Kilian.

Publiziert: 15:44 Uhr | Aktualisiert: vor 19 Minuten