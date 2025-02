Blick hinter den Kulissen Diese Weltmeisterin macht die Fans an der WM heiss

Früher auf der Piste, nun als Speakerin, Michaela Kirchgasser gibt bei der Ski-WM den Ton an. Die Ex-Technik-Spezialistin in Saalbach als Stadion-Kommentatorin im Einsatz. Die 39-Jährige zeigt Blick einen Einblick in ihren Arbeitsalltag.

Publiziert: 10:10 Uhr