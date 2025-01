Marco Odermatt lässt die Schweizer Ski-Fans immer wieder jubeln. An einer Destination ist er besonders erfolgreich, auch in der Heimat hat er schon mehrfach triumphiert.

An diesen Orten war Odermatt bislang am erfolgreichsten

1/8 Kein Schweizer hat im Weltcup so oft gejubelt wie Marco Odermatt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Marco Odermatt ist mit 41 Weltcupsiegen der erfolgreichste Schweizer

Drei weitere Siege kommen bei Grossanlässen hinzu

In Alta Badia hat er bisher am meisten Triumphe eingefahren

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 6. Dezember 2019 hat Marco Odermatt (27) seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Nach je einem 2. und 3. Platz im Riesenslalom im März 2019 fährt er beim Super-G von Beaver Creek (USA) das erste Mal aufs oberste Treppchen.

Rund fünf Jahre später steht Odermatt bei 41 Siegen. Und ist damit der erfolgreichste Schweizer Skifahrer der Geschichte. Keiner hat so oft im Weltcup triumphiert. Und das an gewissen Stationen gleich mehrfach.

Seinen persönlichen Rekord hält Odermatt in Alta Badia. Fünfmal hat er den Riesenslalom im italienischen Skiort schon gewonnen. Die Siege hat der Nidwaldner hintereinander eingefahren – von 2021 bis 2024, da 2023 zwei Rennen stattfanden. Dicht dahinter folgt seine zweiterfolgreichste Station: Val d'Isère (Fr). Auch dort ist Odermatt Seriensieger, gewinnt seit 2021 viermal in Folge in seiner Paradedisziplin Riesenslalom.

Legenden-Jagd in Adelboden

In der Heimat ist er ebenfalls äusserst erfolgreich. Und das nicht nur, weil er jüngst zum vierten Mal in Folge als Schweizer Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Sowohl in Adelboden als auch in Wengen ist Odermatt schon dreimal aufs oberste Treppchen gestiegen.

Am Sonntag, beim Riesenslalom am Chuenisbärgli, fährt Odermatt um den vierten Riesen-Sieg en suite. Das hat bisher erst einer geschafft: Ingemar Stenmark (68). Die schwedische Skilegende gewann von 1979 bis 1982, feierte 1984 noch einen fünften Sieg. Und ist deswegen (noch) Riesen-Rekordsieger in Adelboden.

Auch in Courchevel hat Odermatt schon dreimal triumphiert. Allerdings nur einmal im Weltcup. 2023 holt er im französischen Skiort WM-Gold in Abfahrt und Riesenslalom. Seinen einzigen Sieg in China feiert er ebenfalls an einem Grossanlass. In Peking krönt er sich 2022 zum Olympiasieger im Riesenslalom.

Die Siegerliste von Odermatt ist noch längst nicht abgeschlossen. Gehts nach den Schweizer Ski-Fans, wird sie schon an den kommenden beiden Wochenenden ausgebaut – wenn sich Odermatt in Adelboden und Wengen aus dem Starthaus katapultiert.

0:19 Blick auf Vierwaldstättersee: Marco Odermatt verbringt Ski-Pause im Schnee